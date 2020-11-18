Також Комаровський згадав про "бунт" мерів деяких міст проти карантину вихідного дня.

Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський оцінив ефективність карантину у вихідні дні.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі лікаря.

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"Я думаю, що абсолютно будь-які заходи, спрямовані на те, щоб люди рідше і менше зустрічалися один з одним, звичайно ж, будуть працювати у плані зменшення захворюваності", — зазначив він.

Але педіатр додав, що в окремих випадках такі обмеження можуть мати й зворотний ефект.

Комаровський навів приклад: у вихідні закриті господарські магазини, то людям, яким необхідно щось купити там, все одно зайдуть пізніше, у понеділок.

"Кількість людей в понеділок буде в цьому магазині більшою, соціального дистанціювання буде менше", - зазначив педіатр.

Доктор заявив, що люди все одно намагаються ходити в різні заклади - ресторани й фітнес-клуби, але діють так: телефонують працівнику й окремо приховано заходять всередину.

Карантин вихідного дня в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про введення з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У вихідні дні до обмежень, передбачених у будні, додається заборона на роботу кафе і ресторанів (за винятком послуги «із собою»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів та ін.

Напередодні Верховна Рада провалила голосування за скасування карантину вихідного дня.

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Автор: Ольга Робейко