Козицький жартома припустив, що завтра мерія Львова може оголосити настання 2021 року.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький прокоментував рішення мера Львова Андрія Садового скасувати вихідні для малого і середнього бізнесу в місті, щоб обійти карантин «вихідного дня».

Про це Козицький написав у Facebook.

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Голова області зауважив, що без дотримання правил і законів Україна не зможе не тільки подолати епідемію, а й збудувати країну за європейськими стандартами.

«Андрій Садовий часто позиціонує себе як мер європейського міста. Мені цікаво, чи поводився б він так само як сьогодні, будучи міським головою умовного Познаня чи Флоренції?», – зауважив Козицький.

Голова ОДА жартома припустив, що завтра виконком міськради може дозволити переходити вулицю на «червоне» чи оголосити настання 2021 року.

Ввечері 13 листопада мер Львова Андрій Садовий заявив, що у місті не буде «карантину вихідного дня», оскільки міськрада зробила суботу й неділю робочими для підприємців. Услід за Львовом таке рішення ухвалили й в Івано-Франківську.

Карантин вихідного дня, введений урядом з 14 листопада на три наступні тижні, вже викликав неабиякий опір з боку регіонів. Міста почергово почали відмовлятися від нових обмежень і звинувачувати центральну владу у поганій комунікації та у неврахуванні думки бізнесу.

Своєю чергою, прем’єр Денис Шмигаль зауважив, що у мерів немає повноважень щось забороняти з того, що ухвалює уряд.

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Автор: Яна Ставська