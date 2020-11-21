На території міста продовжують діяти обмеження "помаранчевої" зони.

В Одесі міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення запровадити запропоновані урядом обмеження у вихідні дні.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

"Виконавчим органам Одеської міської ради та суб'єктам господарювання, які ведуть свою господарську діяльність на території міста Одеси, незалежно від форм власності, забезпечити виконання постанови Кабінету міністрів України від 11 листопада 2020 року № 1100 "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 року № 641" (про запровадження карантину вихідного дня, - ред.)", - йдеться в протоколі засідання комісії.

За словами секретаря оперативного штабу Одеської міської ради з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Олександра Тиховського, Одеса буде в "помаранчевій зоні", а у вихідні в місті діятиме карантин вихідного дня.

Також він нагадав, що громадяни мають дотримуватись маскового режиму в громадських місцях та транспорті.

У рішенні комісії зазначається, що термін виконання – невідкладний, до завершення карантинних заходів.

Окрім того, міський виконком доручив поліції, Національній гвардії та Держпродспоживслужбі проконтролювати дотримання запроваджених обмежень закладами та громадянами.

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Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги "з собою"), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що в їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про запровадження карантину вихідного дня.

17 листопада Верховна Рада не підтримала проект постанови про рекомендації уряду пом'якшити карантинні обмеження, запроваджені у вихідні дні.

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Автор: Олег Давигора