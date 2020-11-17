"Карантин вихідного дня" дозволив втричі скоротити кількість нових випадків захворювання коронавірусом, оскільки істотно зменшив мобільність населення і, відповідно, контактів.
Про це під час передачі "Свобода слова на ICTV" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"У ці вихідні в суботу мобільність зменшилася на 19%, а в неділю – на 27%. Це дуже важливі показники. Це фактично, за даними досліджень міжнародних інституцій, втричі зменшує кількість поширення хвороби", - сказав він.
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Карантин вихідного дня в Україні
У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.
Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.
В Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 545 тис. 689 осіб, померли 9 тис. 697. 15 листопада було виявлено 9 тис. 832 нових хворих.
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