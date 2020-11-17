За його словами, досягнуто це було завдяки істотному зниженню мобільності населення.

"Карантин вихідного дня" дозволив втричі скоротити кількість нових випадків захворювання коронавірусом, оскільки істотно зменшив мобільність населення і, відповідно, контактів.

Про це під час передачі "Свобода слова на ICTV" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У ці вихідні в суботу мобільність зменшилася на 19%, а в неділю – на 27%. Це дуже важливі показники. Це фактично, за даними досліджень міжнародних інституцій, втричі зменшує кількість поширення хвороби", - сказав він.

Карантин вихідного дня в Україні

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

В Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 545 тис. 689 осіб, померли 9 тис. 697. 15 листопада було виявлено 9 тис. 832 нових хворих.

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Автор: Дмитро Шварц