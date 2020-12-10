Карантин вихідного дня, за словами прем'єра, є "українським продуктом".

Досвід карантину вихідного дня, який було раніше запроваджено в Україні, було поширено в інших країнах Європи.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю УП.

Він стверджує, що запровадження обмежень на вихідні "було чітким, по ходу нічого не мінялося протягом трьох тижнів".

"Весною ми дійсно так, як і всі країни світу, шукали варіантів, як боротися з вірусом. Але тоді ще було невідомо, що це таке, які заходи кращі, які гірші, які дають результат, які ні. Тому була частина дій, можемо їх назвати, режимом нащупування ефективних заходів. Так робили всі країни, ми разом зі всіма рухалися", - розповів прем'єр.

"Зараз от Латвія, здається, від цього тижня слідом за нами ввела карантин вихідного дня. Тобто вони подивилися, як робимо ми, а ми ж зідзвонюємося з прем’єрами, ділимося, і вирішили зробити так і у себе", - додав він.

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За словами Шмигаля, карантин вихідного дня є "українським продуктом", яким сьогодні починають користуватися європейські країни.

"Він не був покликаний зменшити рівень захворювання, його задача – стабілізувати цей рівень. Щоб ми могли протягнути до кінця грудня-початку січня, коли можна без шкоди для економіки запровадити більш жорсткі карантинні обмеження. Зробити зимові канікули, назвемо це так. Вони і так будуть відбуватися. Тобто невеликими коригуваннями можна буде досягти колосального результату", - додав він.

Карантин вихідного дня та локдаун в Україні

Упродовж листопада в Україні діяв карантин вихідного дня. Згодом Кабмін вирішив відмовитися від нього.

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення посилити карантинні обмеження в Україні в січні.

Посилені обмеження будуть введені після новорічних та різдвяних свят - з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Про основні заборони під час січневого карантину читайте за посиланням.

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Автор: Юрій Годован