Степанов наглосив, що в Україні продовжує зростати кількість хворих на COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив ініціативу щодо посилення карантинних обмежувальних заходів, в тому числі запровадження карантину вихідного дня, необхідністю зупинити швидкість розповсюдження COVID-19 та збереження допустимого навантаження на медичну систему країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Щодо ситуації з COVID-19 в країні – продовжується розповсюджуватись ця хвороба, продовжує зростати кількість хворих. Ми посилюємо карантинні заходи в усій країні, в тому числі пропонуємо ввести «карантин вихідного дня». Навіщо ми це робимо? Нам дуже важливо зупинити ту швидкість, з якою розповсюджується COVID-19», - сказав Степанов.

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За його словами, також необхідно зберегти допустиме навантаження на медичну систему України.

«Мета єдина – щоб навантаження на медичну систему було допустиме, це коли ми в змозі надати медичну допомогу всім без винятку громадянам, незважаючи на те, де ці громадяни знаходяться, в якому куточку нашої країни – всім повинна бути надана медична допомога», - додав міністр.

Карантин вихідного дня в Україні: що відомо

9 листопада заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом Уряд прийме рішення про застосування жорстких карантинних заходів у вихідні дні.

Так, МОЗ пропонує уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

У МОЗ пропонують рекомендувати суб'єктам господарювання ввести окремий час для обслуговування осіб старше 60 років.

Крім того, МОЗ пропонує в «червоних зонах» епіднебезпеки дозволити працювати магазинам, але з 7:00 до 20:00, при цьому, щоб кількість відвідувачів була 1 на 20 квадратних метрів.

Карантин вихідного дня можуть запровадити з 14 листопада.

9 листопада в Україні зафіксовано 10 тисяч 179 нових випадків коронавірусної хвороби. Всього за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 479 тисяч 197 осіб; померли 8 тисяч 759; одужали - 214 тисяч 657 осіб.

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Автор: Костянтин Гончаров