На сьогодні в Україні діє запроваджений у серпні адаптивний карантин.

Карантин «вихідного дня» можуть запровадити вже з наступного понеділка.

Про це вранці в ефірі 1+1 розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Читайте такожУкраїна побила рекорд за кількістю інфікованих коронавірусом за добу

Раніше інформацію щодо посилення карантину озвучували деякі ЗМІ. Сьогодні очільник МОЗ це підтвердив.

«Я не виключаю, що запропонуємо карантин вихідного дня – коли більш суворі обмеження будуть діяти у вихідні. Ми це робимо, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби», – сказав Степанов.

Він пояснив, що передбачає нововведення Кабінету міністрів.

«Наприклад, буде зачинена більша кількість магазинів, у суботу-неділю заклади харчування можуть працювати тільки "на виніс". Це речі, які зменшують кількість людей», – відповів міністр.

Однак комендантської години, переконує глава міністерства, в Україні не буде. Для цього в країні треба ввести надзвичайний стан, та МОЗ таке не рекомендуватиме.

Що робити з Україною, яка опинилася на 9-му місці в Європі за кількістю добових випадків інфікування COVID-19, сьогодні будуть вирішувати на засіданні уряду.

На сьогодні в Україні діє запроваджений у серпні адаптивний карантин. Тоді регіони країни поділили на «червону», «зелену», «помаранчеву» зони з огляду на завантаженість ліжок, середню кількість тестувань населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та показник динаміки зростання випадків інфікування.

Таким чином, у кожній з епідеміологічних зон встановлять різні карантинні обмеження. Найм’якіші – у "зеленій" зоні, найбільш жорсткі очікують регіони "червоної" зони.

13 жовтня Кабмін змінив обмеження у зонах. Водночас про введення «тотального» карантину поки не йдеться, підтвердив прем’єр Денис Шмигаль 25 жовтня.

28 жовтня уряд продовжив дію режиму надзвичайної ситуації до кінця року.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська