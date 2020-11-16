У МОЗ розраховують завдяки карантину вихідного дня знизити добові рівні захворюваності на COVID-19 на 15-20%.

У Міністерстві охорони здоров'я розраховують, що завдяки карантину вихідного дня в Україні вдасться знизити щодобові рівні захворюваності на COVID-19 на 15-20%.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Степанов наголошує, що карантин вихідного дня - це не експеримент.

"В нас мета одна, перше - це зупинити ураганні темпи зростання хвороби, тобто зупинитися на тих цифрах, на яких ми зараз знаходимося. Це близько 11-11,5 тис. хворих за добу", - сказав він.

"По-друге - ми думаємо, що, виходячи з розрахунків наших епідеміологів і, виходячи з міжнародного досвіду та порад міжнародних експертів, ми розраховуємо навіть на зниження рівня щодобової захворюваності десь від 15 до 20% через 14 днів", - додав міністр.

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Степанов уточнив, що 14 днів - це середній інкубаційний період.

Карантин вихідного дня в Україні

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про введення в Україні карантину вихідного дня. Він повинен діяти щосуботи та неділі з 14 по 30 листопада. Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що в їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

Вже завтра Верховна Рада може скасувати обмеження, передбачені карантином вихідного дня. У Кабміні прокоментували подібні наміри.

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Автор: Віталій Саєнко