За прогнозом РНБО, якби не посилили карантин, то в грудні було б 20-25 тисяч нових випадків коронавірусу в день.

В уряді пояснили посилення карантину в Україні, зокрема введення карантину вихідного дня, бажанням розірвати ланцюжок захворюваності.

Про це розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, завдання - щоб люди перебували з родинами, у зв'язку з цим обмеження стосуються всього, крім продуктової групи, аптек і тому подібного.

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"Я не знаю, чи буде це пляшкове горлечко, тому що насправді основна мета, яка скомуніційована і головним державним санітарним лікарем і міністром охорони здоров'я - це все-таки не дати людям "спокуси" зайвого переміщення", - заявив Немчінов.

Він зазначив, що за прогнозом РНБО, якби не було посилення карантину, то в грудні в Україні фіксувалося б 20-25 тисяч нових випадків коронавірусу в день.

"Мета - розірвати цей ланцюжок і зменшити хоча б в два рази показники від тих, які є зараз", - вважає він.

Карантин вихідного дня: що відомо

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

В Україні за весь час пандемії-19 захворіли 557 тис.657 осіб, померли 9856. 16 листопада було виявлено 11968 нових хворих.

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Автор: УНІАН