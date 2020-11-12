У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що завдяки карантину вихідного дня в Україні припиниться зростання числа хворих COVID-19 "ураганними темпами".
Читайте такожРубан: карантин вихідного дня - один з кроків до повного локдауну в УкраїніЯк передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час брифінгу.
"Результат, який ми очікуємо, - це призупинення зростання кількості хворих такими ураганними темпами, коли щодня збільшується на тисячі кількість хворих за добу, і, як наслідок, збільшується кількість людей, яких госпіталізують", - сказав Степанов.
За його словами, важливо не допустити колапсу медичної системи.
Посилення карантину в Україні: що відомо
11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення з 14 листопада карантину вихідного дня.
У вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:
- закладів харчування,
- торгових центрів,
- культурних закладів,
- спортзалів,
- фітнес-центрів,
- установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).
З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.
Коли діє карантин вихідного дня, час
- Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.
- Він вводиться з цих вихідних, попередньо - на три тижні.
- На сайті президента вже з'явилася петиція з вимогою скасувати карантин вихідного дня.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram