11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні карантину вихідного дня. Попередньо - на три тижні.

У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що завдяки карантину вихідного дня в Україні припиниться зростання числа хворих COVID-19 "ураганними темпами".

Читайте такожРубан: карантин вихідного дня - один з кроків до повного локдауну в УкраїніЯк передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час брифінгу.

"Результат, який ми очікуємо, - це призупинення зростання кількості хворих такими ураганними темпами, коли щодня збільшується на тисячі кількість хворих за добу, і, як наслідок, збільшується кількість людей, яких госпіталізують", - сказав Степанов.

За його словами, важливо не допустити колапсу медичної системи.

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11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення з 14 листопада карантину вихідного дня.

У вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:

закладів харчування,

торгових центрів,

культурних закладів,

спортзалів,

фітнес-центрів,

установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).

З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.

Коли діє карантин вихідного дня, час

Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.

Він вводиться з цих вихідних, попередньо - на три тижні.

На сайті президента вже з'явилася петиція з вимогою скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Леся Лещенко