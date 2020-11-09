За словами президента, таким чином вдасться уникнути великого збільшення хворих і влада встигне підготувати необхідну кількість ліжок.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасовий режим карантину на вихідні, введений приблизно на кілька тижнів, допоможе уникнути запровадження жорсткого локдауну в Україні.

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Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він заявив на селекторній нараді з представниками Кабінету міністрів і правоохоронних органів для контролю ситуації з поширенням та запобіганням коронавірусній інфекції.

«Тимчасовий режим карантину на вихідні, приблизно на кілька тижнів, може допомогти нам уникнути жорсткого локдауну. Таким чином ми уникнемо великого збільшення хворих і встигнемо підготувати необхідну кількість ліжок. Збільшення кількості ліжок, носіння масок та тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект. Наш сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим», - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що означатиме введення карантину вихідного дня.

"Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня. Це означає, що у вихідні дні, тобто суботу та неділю, починаючи з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, щоб в країні працювали виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції, ветеринарні аптеки", - зауважив він.

Ситуація з коронавірусом в Україні: свіжі дані

За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 469 018, одужали 209 143, летальних випадків – 8 565 осіб.

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Автор: Костянтин Гончаров