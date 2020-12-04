Голова ВР зазначає, що наразі відбувається пошук шляхів зменшення "коронавірусного удару", який також б'є по економіці країни та по соціальних аспектах життя українців.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що карантин вихідного дня "не до кінця себе виправдав".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

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Говорячи про карантин вихідного дня, спікер зазначив, що це була відповідальність не лише профільного міністра, але Кабінету міністрів в цілому, адже це він, як орган, впроваджував цей процес.

"Ми дійсно бачимо, як мені здається, це моя особиста думка, я можу помилятися, що карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав. Ми бачимо це за результатами захворюваності, кількості захворювань на добу", - сказав Разумков і додав, що наразі відбувається пошук шляхів зменшення "коронавірусного удару", який також б'є по економіці країни та по соціальних аспектах життя українців.

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Автор: Тетяна Поляковська