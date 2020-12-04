Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що карантин вихідного дня "не до кінця себе виправдав".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.
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Говорячи про карантин вихідного дня, спікер зазначив, що це була відповідальність не лише профільного міністра, але Кабінету міністрів в цілому, адже це він, як орган, впроваджував цей процес.
"Ми дійсно бачимо, як мені здається, це моя особиста думка, я можу помилятися, що карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав. Ми бачимо це за результатами захворюваності, кількості захворювань на добу", - сказав Разумков і додав, що наразі відбувається пошук шляхів зменшення "коронавірусного удару", який також б'є по економіці країни та по соціальних аспектах життя українців.
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