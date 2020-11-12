Міністр зазначив, що для розуміння дієвості такого формату карантину має пройти певний час. Саме тому його запровадили на три тижні

Якщо карантин вихідного дня в Україні допоможе стримати зростання кількості хворих на коронавірус, то обмежувальні заходи можуть пом'якшити.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі каналу «Україна 24». Він зазначив, що для розуміння дієвості такого формату карантину має пройти певний час. Саме тому його запровадили на три тижні.

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«Нам дуже важливо зменшити контакти, ланцюг передачі інфекції. Ми розуміємо, що якщо люди на вихідні максимум, куди можуть піти – це за продуктами харчування, або піти погуляти на вулицю, таким чином, контакти між людьми будуть мінімальними у ці дні», - зазначив він.

Міністр також відповів на питання, чи правда, що церквам дозволили не дотримуватися карантину вихідного дня.

«Питання справедливості – найголовніше. Я достатньо жорстко відреагував на розміщений в соцмережах пост «Епіцентру», я вважаю, що впроваджені в країні заради збереження здоров’я та життя обмеження мають бути однаковими (для всіх – Ред.)... В нас встановлено, що будь-які заходи можуть проводитися (за участі – Ред.) не більше 20 осіб, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням соціальної дистанції. Це стосується і церков», - заявив міністр.

За його словами, впроваджуючи нові обмеження, влада орієнтується на кількість захворілих.

«Якщо такі заходи стримують зростання, ніхто не буде тримати людей в додаткових обмежувальних заходах, якщо не буде потреби. Зараз ми плануємо на три тижні, і будемо дивитися на динаміку. Одразу після перших вихідних, зрозуміло, не можна буде сказати, як вони спрацювали, треба, щоб пройшов невеличкий час», - зауважив він.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада, Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

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Автор: Андрій Василюк