Карантин вихідного дня має запрацювати вже в цю суботу.

Чернігів не виконуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня, якщо буде така можливість.

Про це заявив заступник міського голови Чернігова Олександр Ломако в ефірі каналу "Україна 24". Він вважає, що нові обмеження не вплинуть на динаміку захворюваності, але може зашкодити бізнесу.

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"Уже традиційно ми про рішення уряду дізнаємося з новин, а самого документу ми досі не бачили. Якщо в рішенні уряду буде можливість ухвалювати рішення самостійно, то, звичайно, ми вважаємо, що ці карантинні обмеження, крім шкоди бізнесу, вони нічого не змінять, бо захворюваність навряд чи від цього суттєво зміниться", — сказав він.

Ломако зазначив, що міська влада хоче підтримати бізнес.

"Тому якщо посадові особи міськради або спецкомісії матимуть можливість не вводити цих обмежень, то в Чернігові ми будемо на стороні бізнесу і здорового глузду. Ми нічого не будемо запроваджувати, ба більше, будемо пом’якшувати, якщо у нас будуть можливості це робити", — сказав він.

Раніше запроваджувати карантин вихідного дня відмовилася місцева влада у Львові і у Слов'янську.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада, Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

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Автор: Андрій Василюк