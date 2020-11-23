Глава держави наголосив на необхідності уникнути запровадження повного локдауна у зв’язку з епідемічною ситуацією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати і владі вдається стримувати прогнозоване зростання випадків COVID-19.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це глава держави сказав на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Зеленський і керівник його Офісу Андрій Єрмак після подолання COVID-19 сьогодні продовжили роботу у звичайному режимі, перебуваючи безпосередньо на Банковій.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, майже 28 тисяч пацієнтів нині перебувають на стаціонарному лікуванні від коронавірусної хвороби, і така динаміка зберігається впродовж останніх двох тижнів.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко також зауважив, що тижнева динаміка захворюваності стабілізувалася.

Президент поцікавився, чи покращилася ситуація з носінням масок. Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що було виписано 1300 штрафів за порушення щодо носіння масок.

На нараді підкреслювалось, що українці в цілому стали відповідальніше ставитися до заходів карантину.

"Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауна. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання. Також важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Адже епідемічна ситуація по всьому світу впливає на економіку", - підкреслив Зеленський.

Коронавірус в Україні: статистика

В Україні за добу зафіксовано 10 тис. 945 нових випадків COVID-19, померли 124 особи. За весь час пандемії в Україні захворіли – 635 тис. 689 осіб; одужали – 291 тис. 060 осіб; летальних випадків – 11 тис. 075.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: Костянтин Гончаров