Очільник МОЗ розповів, що сьогодні відомо про введення жорсткого карантину на території України.

Рішення щодо введення жорсткого карантину на території України буде прийнято 9 грудня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу «Україна 24», відповідаючи на запитання, що буде відкрито під час жорсткого карантину.

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«Ми завтра фіналізуємо документ. Зараз відбуваються останні консультації з колегами. Спочатку за порядком МОЗ розробляє, відправляє рішення іншим колегам, приймемо рішення, і вони вже візують або вносять відповідні зміни в цей документ. Я б хотів побачити фіналізований документ, і потім ми відразу всім розповімо, що і як», - сказав він.

«Зараз можу точно сказати, що буде працювати транспорт, ми не будемо закривати ні міський транспорт, ні авіасполучення. Все, що стосується транспорту, не буде зачинено при жорсткому карантині», - підкреслив міністр.

Степанов припускає, що жорсткий карантин почнеться не 2-го січня.

«Коли ми говоримо про кінцеві обмеження, які будуть діяти, вони всі будуть дієвими. Я хочу підкреслити як міністр охорони здоров'я, що важливо мати реальний локдаун, а не бутафорський. Тому дуже важливо пояснити людям, чому ми хочемо ввести жорсткий карантин. Тому що в кінці січня - на початку лютого у нас починається сезонне зростання захворюваності на грип, і нам потрібно підійти до нього з найменшою кількістю хворих на коронавірус», - додав міністр охорони здоров’я.

Карантин в Україні: чи буде локдаун?

11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення «карантину вихідного дня». Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, в тому числі готелів (крім виконують соціальні функції). «Карантин вихідного дня» діяв з 14 по 30 листопада.

2 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін не продовжуватиме «карантин вихідного дня». На території всієї країни діятимуть обмеження «помаранчевої» зони.

4 грудня Степанов заявив, що МОЗ пропонуватиме уряду запровадити жорсткий карантин з початку січня на три тижні.

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Автор: Леся Лещенко