Він зазначив, що головне завдання карантину вихідного дня - зупинити "ураганну динаміку" зростання хворих на коронавірусну інфекцію.

Проміжні результати карантину вихідного дня можна буде відчути за 14 днів. оскільки саме два тижні - це середній інкубаційний період коронавірусного захворювання.

Про це заявив голова Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24». Він зазначив, що головне завдання карантину вихідного дня - зупинити "ураганну динаміку" зростання хворих на коронавірусну інфекцію.

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«У першу неділю впровадження карантину вихідного дня ми не дуже добре дотримувалися встановлених обмежень. Ми всі були свідками цього, зокрема через світлини у соцмережах. Минулими вихідними було значно краще. Щодо результатів. Що ми очікували – зупинити ураганну динаміку зростання хворих на коронавірусну інфекцію. Ми бачимо, що в цих цифрах – 12-15 тис. хворих – наша медична система працює у достатньо напруженому графіку, проте це не дуже критичні речі», - зазначив міністр.

За його словами, здається, що вдається зупинити «ураганне» збільшення кількості інфікованих, якщо подивитися на саму динаміку приросту хворих на COVID-19.

«Але якщо ми говоримо про відчутні результати – чи досягли ми ефекту цими протиепідемічними заходами, то треба дивитися мінімум на 14 днів, бо 14 днів – це середній інкубаційний період цього захворювання, і тільки він може показати розірвання ланцюга передачі хвороби в кількості хворих», - заявив Степанов.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Андрій Василюк