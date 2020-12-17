Під час третьої хвилі COVID-19 має перехворіти 25-30% населення, вважає фахівець.

Наразі Україна переживає другу хвилю коронавірусу, її пік має настати наприкінці січня – на початку лютого. За наявними прогнозами, коронавірус має зникнути після третьої хвилі у 2022 році.

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Про це в інтерв'ю ТСН розповів головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

"З того, що прогнозуємо і бачимо, і спираючись на модель іспанського грипу, яка була запротокольована у 1918 році, то ми чекаємо трьох хвиль. Перша хвиля була маленькою, де перехворіло 5-10% населення. Зараз у нас друга хвиля, яка почалась, практично, у серпні, і теоретично вона має досягти піку десь наприкінці січня — на початку лютого. А наступних 5-6 місяців ми спостерігатимемо падіння цієї хвилі. Відповідно, будемо опускатися вниз, тобто кількість випадків і госпіталізацій буде меншою", — зазначив лікар.

За його словами, наразі спостерігається тенденція до наростання госпіталізації.

"Зараз ми піднімаємось, до середини літа буде спуск. Потім може бути так само, як і цього літа — орієнтовно два місяці легших, де буде мало випадків реєструватись і менше госпіталізацій, а потім, десь у середині серпня, теоретично, має прийти третя хвиля, де може перехворіти 25-30% населення. І вона триватиме приблизно 6-8 місяців. Якщо орієнтовно, то у березні цього року почався коронавірус, а в 2022 році має зникнути", — розповів лікар.

Коронавірус: важливо знати кожному

Коронавірус в Україні - статистика 17 грудня

В Україні минулої доби зафіксовано 12047 випадків COVID-19.

Також за минулу добу госпіталізовано 2997 осіб; летальних випадків - 252; одужали - 12939 осіб.

Найбільше заражень виявили в Києві (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київської (626) та Чернігівській (587) областях.

З початку пандемії в Україні заразилися 931 751 особа, померли - 15 996 (+252), одужали - 548 356. Активними хворими залишаються 383 395 пацієнтів.

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Автор: Дмитро Захаров