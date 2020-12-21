Шмигаль відзначив, що в Україні спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції.

В Україні готуються до початку вакцинації населення від COVID-19 навесні 2021 року.

Як повідомили у прес-службі Офісу президента, про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського.

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«…урядовці повідомили, що відбувається підготовка до старту вакцинації навесні», - йдеться в повідомленні.

Крім того, прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що третій тиждень поспіль в Україні спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції.

«Ми перебуваємо на так званому плато. Є незначне зниження кількості виявлених випадків майже на 25 тисяч у порівнянні з попереднім тижнем», - зазначив очільник уряду.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський наполягав, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.

Водночас в уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть в Україну в лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. У Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Костянтин Гончаров