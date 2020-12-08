нфекціоніст зауважив, що Україна повторює досвід інших європейських країн.

Інфекціоніст Володимир Курпіта розповів, що незабаром реєстрація нових добових випадків зараження коронавірусом вийде на «плато».

Про це він заявив в ефірі Obozrevatel TV.

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«Є таке поняття як насиченість епідемії. Мабуть, ми будемо спостерігати перше плато. Йде тенденція до стабілізації нових випадків», – відповів він.

Кількість нових хворих буде відрізнятися від попередніх показників у межах 10%. За словами медика, статистика захворюваності 9-10 грудня дозволить зрозуміти, чи справді Україна вийшла на плато коронавірусу.

Курпіта вважає, що зниження інфікування в Україні спостерігається з кількох причин.

«Це питання дотримання обмежувальних заходів, правильне використання масок, дотримання дистанції, а також певні обмеження. Зменшилась кількість контактів між людьми, люди менше подорожують», – пояснив він.

Інфекціоніст зауважив, що таким чином Україна повторює досвід інших європейських країн.

«В окремих країнах кількість випадків зменшилася на 50%. Загалом, певні тенденції можемо переносити й на Україну», – зазначив Курпіта.

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Автор: УНІАН