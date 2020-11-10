Вакцин, які дійшли до третьої стадії випробовування, є близько десяти.

Масове постачання вакцини від коронавірусу в Україні та інші країни світу, за найоптимістичнішими прогнозами ВООЗ, може розпочатись у травні-червні 2021 року.

Таке припущення зробив керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ Сергій Литовка, передає Суспільне.

Читайте такожТотальний карантин в Україні можуть запровадити "дуже несподівано" – лікар

"За найбільш оптимістичними прогнозами ВООЗ, масово вакцина зможе поставлятися в інші країни десь у травні-червні 2021 року", - сказав Литовка.

За його словами, нині у світі є близько 150 потенційних вакцин, але жодна з них офіційно не зареєстрована.

"Вакцин, які дійшли до третьої стадії випробовування, є близько десяти. Частина цих вакцин майже готова до виробництва. Певні виробники заявлять про потенційно високу ефективність своїх вакцин. Але станом на сьогодні жодна вакцина не зареєстрована і не готова для застосування", - уточнив він.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли коронавірусною інфекцією 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк