За словами джерела в уряді, варіант з локдауном на два тижні відхилили.

У Кабінеті Міністрів України узгодили дату введення локдауну - жорсткий карантин діятиме з 23 грудня по 15 січня.

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Про це з посиланням на джерело в Кабміні повідомляє «Сегодня».

"Варіант на два тижні відхилили. Зупинилися на датах з 23 грудня по 15 січня. Подробиці будуть вже цієї середи", - заявив співрозмовник журналістів.

Джерело також прокоментувало інформацію про нібито підготовку Кабміном "інтелектуального локдауну". Про нього повідомляв голова парламентської фракції СН Давид Арахамія.

"Можливо, Арахамія мав на увазі, що буде підтримка на час карантину і швидка реакція на зміни", – припустив співрозмовник журналістів в уряді.

Локдаун в Україні: що відомо

29 листопада народний депутат від" Слуги народу " Олександр Дубинський повідомив у Telegram, що Кабінет міністрів планує запровадити в Україні повний локдаун з 24 грудня по 15 Січня.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що ймовірність повного локдауну в Україні становить 90%.

За його словами, в уряді розглядають новий формат локдауну. "Уряд заявляє про якийсь інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі і громадський транспорт і т.д.», - сказав він в ефірі каналу "Україна 24". Також Арахамія не виключив, що локдаун можуть ввести на новорічні свята.

Сьогодні, 30 листопада, під час Погоджувальної ради Корнієнко висловив думку, що на годині запитань до уряду в парламенті необхідно заслухати міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, зокрема, про можливі варіанти з локдауном.

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Автор: Дмитро Захаров