Крім того, лікар згадав про те, що на самому початку пандемії люди боялися отримувати посилки з Китаю, їсти банани, а деякі навіть вірили, що вірус нам занесли інопланетяни.

Лікар-педіатр Євген Комаровський розкритикував народні методи боротьби з коронавірусом, які не мають нічого спільного з лікуванням хвороби.

Читайте такожДоктор Комаровський розповів про унікальну особливість коронавірусу (відео)Лікар зазначив в інтерв'ю Politeka Online, що люди, які дають такі поради, мають "печерний рівень" знань. Педіатр розповів, що часто отримує листи з безглуздими порадами, в які багато хто продовжує вірити, передає РБК-Україна.

"Я отримав два листи про те, що треба змащувати ніс ватними паличками, змоченими в господарському милі. І це дуже допомагає. А тема дихати над спиртом, над самогонкою - це взагалі маст-хев, без цього взагалі ніяк", - обурився Комаровський.

Крім того, лікар згадав про те, що на самому початку пандемії люди боялися отримувати посилки з Китаю, їсти банани, а деякі навіть вірили, що вірус нам занесли інопланетяни.

Комаровський також нагадав, що люди часто скуповують в аптеках не тільки непотрібні ліки, а й такі, які можуть потенційно нашкодити.

Лікар порекомендував частіше провітрювати приміщення, оскільки тяжкість хвороби залежить від кількості вірусу, що потрапив у ваш організм. А потоки повітря "розганяють" вірус.

Крім цього, педіатр додав, що надмірна увага до коронавірусу провокує інші проблеми. "Скільки вже випадків розвитку депресій, панічних атак у людей після перегляду телевізора. Ось так от опосередковано коронавірус погубить здоров'я. Тобто це і не буде безпосередньо пов'язано з ним", - говорить він.

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Автор: УНІАН