Лікар зазначив, що це необхідно робити навіть при середній формі COVID-19.

Лікар-педіатр Євген Комаровський пояснив, як забезпечити повітрообмін у легенях при важких формах коронавірусу.

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

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"Вірус вражає задні відділи легенів. І коли людина лежить на животі, то в цих відділах, які найбільш запалені, активізується повітрообмін, що покращує стан людини, причому значно", — зазначив лікар.

При цьому він зазначив, що це необхідно робити навіть при середній формі COVID-19. "Будь-яка задишка — лежати на животі", - радить Комаровський.

Коронавірус: важливо знати кожному

Що ще заявляв про коронавірус лікар Комаровський:

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Автор: Ольга Робейко