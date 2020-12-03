Лікар-педіатр Євген Комаровський пояснив, як забезпечити повітрообмін у легенях при важких формах коронавірусу.
Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.
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"Вірус вражає задні відділи легенів. І коли людина лежить на животі, то в цих відділах, які найбільш запалені, активізується повітрообмін, що покращує стан людини, причому значно", — зазначив лікар.
При цьому він зазначив, що це необхідно робити навіть при середній формі COVID-19. "Будь-яка задишка — лежати на животі", - радить Комаровський.
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