Ця особливість "ставить хрест на спробах ізолювати хворих і так далі".

Відомий український доктор та телеведучий Євген Комаровський розповів про несподівану особливість коронавірусу.

Читайте такожСімейний лікар розповів, в яких випадках потрібно робити КТ легенів при коронавірусіВідповідне відео з'явилося на його YouTube-канал.

За словами лікаря, коронавірус має унікальну особливість, яка «ставить величезний жирний хрестик на наших спробах ізолювати хворих і так далі».

«Як виявилося, люди максимально заразні приблизно два дні до того, як відчують себе хворими. Максимальне виділення вірусу в навколишнє середовище – це дві доби до появи перших симптомів хвороби», – заявив він.

Комаровський додав, що людина, яка найсильніше поширює вірус, виглядає здоровою.

Що Комаровський заявляв про коронавірус

Раніше доктор Комаровський заявляв, що заходи щодо стримування коронавірусу, які застосовуються в більшості українських шкіл, позбавлені логіки та здорового глузду, оскільки засновані на поширених упередженнях.

Також Комаровський назвав «діагностичний» симптом коронавірусної хвороби COVID-19 і нагадав свій простий спосіб визначення хвороби.

Крім того, педіатр пояснив, чому люди втрачають нюх при коронавірусі.

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Автор: УНІАН