Педіатр розвінчав міф про те, що антибіотики при вірусній пневмонії призначаються для боротьби з ускладненнями.

Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський зруйнував кілька популярних міфів про пневмонію та способи її лікування, зокрема, антибіотиками.

Відповідне відео з'явилося на його YouTube-каналі.

Лікар наголосив, що запалення легенів може мати вірусну або бактеріальну природу. А антибіотики використовуються тільки для лікування бактеріальної пневмонії, проти вірусної вони неефективні.

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Так, Комаровський зруйнував міф про те, що антибіотики при вірусній пневмонії призначаються для боротьби з ускладненнями: від таких препаратів при вірусному запаленні легенів тільки стає гірше.

"Профілактичне застосування антибіотиків — це величезна дурість. Це не працює. За деякими даними, призначення антибіотиків при вірусних інфекціях в 6-9 разів збільшує ймовірність розвитку пневмонії бактеріальної. Тобто ймовірність ускладнень", - наголосив педіатр.

Лікар додав, що при нормальному самопочутті пацієнта, відсутності температури й дефіциту кисню, майже будь-яке лікування при пневмонії, крім жарознижувальних засобів, погіршує перспективи одужання.

"Якщо не доведена бактеріальна інфекція, бактеріальне ускладнення, антибіотики просто протипоказані на будь-якому етапі, хоч у лікарні, хоч удома", - наголосив Комаровський.

"Друзі, прошу вас, ніколи не випрошуйте антибіотики при коронавірусній інфекції, це останнє, чим лікується ця інфекція", - підсумував лікар.

Що Комаровський заявляв про коронавірус

Раніше лікар Комаровський заявляв, що заходи щодо стримування коронавірусу, які застосовуються в більшості українських шкіл, позбавлені логіки та здорового глузду, оскільки засновані на поширених упередженнях.

Також Комаровський назвав "діагностичний" симптом коронавірусної хвороби COVID-19 і нагадав свій простий спосіб визначення хвороби.

Крім того, педіатр пояснив, чому люди втрачають нюх при коронавірусі.

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Автор: Ольга Робейко