За словами Комаровського, існують дві ситуації, в яких відсутність запахів може загрожувати життю людини.

Популярний український лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив, чим може бути небезпечна втрата нюху, одного з найбільш типових симптомів коронавірусу.

Про це він повідомив у своєму блозі на YouTube.

Читайте такожЛікар Комаровський запросив міністра охорони здоров'я Степанова на "консиліум" (відео)За словами Комаровського, існують дві ситуації, в яких відсутність запахів може загрожувати життю людини. Перша пов'язана з тим, що за допомогою нюху люди визначають якість продуктів.

"Оскільки ви поняття тепер не маєте, смердить чи не смердить ця їжа, то я вас дуже прошу, уважно вивчайте терміни придатності і зайвий раз дивіться на упаковку», — порекомендував доктор.

Другою проблемою він назвав те, що люди можуть не відчути запаху диму і газу. Лікар відзначив важливість використання датчиків диму і газу в такій ситуації.

"Будь ласка, зверніть на це увагу, це може купі народу врятувати життя", - закликав Комаровський.

Лікар нагадав глядачам, що при коронавірусі не відбувається незворотного ураження нюху і що здатність відчувати запахи обов'язково повернеться. Він також підкреслив, що нюх може пропадати і в інших випадках: при травмі, пухлині або запальному процесі.

"Втрата нюху в поєднанні з незвичними, незвичайними симптомами — це реальний привід провести томографію головного мозку», — уклав лікар.

Раніше Комаровський розвіяв популярні міфи про ліки і вітаміни, які нібито можуть допомогти уникнути зараження коронавірусом. За словами доктора, насправді врятувати від інфекції може тільки вакцинація.

Комаровський про коронавірус: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко