Минулої доби, 31 грудня, в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували у 9432 людей.
Про це свідчать дані РНБО станом на ранок 1 січня.
Читайте такожЗеленський навів переваги китайської вакцини від коронавірусуЯк зазначається, за попередню добу померло 147 хворих, одужали від коронавірусу 10016 людей.
Лідером з поширення коронавірусної інфекції залишається Київ – у столиці зафіксовано 885 випадків та 16 смертей.
Загалом від початку епідемії коронавірус виявили у 1064479 українців. При цьому подолали хворобу 720009 українців, також зареєстровано 18680 летальних випадків.
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