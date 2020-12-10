Загалом у Києві підтверджено 86 437 випадків COVID-19.

Станом на ранок 10 грудня у Києві зафіксовано 1 899 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 171 випадок більше, ніж 9 грудня (1 728 інфікованих).

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Загалом у Києві підтверджено 86 437 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 26 847 людей (444 за добу), померли 1 525 людей (27 за добу).

У Київській області зафіксовано 46 211 випадків COVID-19 (714 нових випадків за добу). Від початку епідемії одужали 18 270 людей (794 за добу), померли 789 людей (дев'ятеро за добу).

Коронавірус в Україні: що варто знати

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Автор: Вікторія Гордієнко