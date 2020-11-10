У Києві за добу виявлено 747 нових хворих на COVID-19, 22 особи померли.
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі.
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"Коронавірус у Києві минулої доби виявили в 747 людей. Померли 22 хворих. Всього коронавірус забрав життя 894 киян. На сьогодні в столиці вже 45 667 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив він.
За інформацією мера, серед виявлених минулої доби хворих: 417 жінок віком від 19 до 83 років та 292 чоловіки віком від 21 до 89 рокiв, а також 22 дівчинки від 1 до 17 років та 16 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.
Захворів, зокрема, й 41 медичний працівник.
До лікарень столиці госпіталізували 74 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 337 людей. Усього коронавірус подолали 17 004 жителі Києва.
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Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 145, в Дніпровському — 103, та в Подільському районі - 82 випадки.
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