Так, загалом в нашій країні офіційно підтверджено майже 480 тисяч випадків коронавірусної інфекції.

В Україні станом на 10 листопада зафіксували 10 179 нових випадків коронавірусу за добу. З них - 410 дітей та 445 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 252 хворих.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Вчора, 9 листопада, МОЗ звітувало про 8687 нових випадків.

За добу проведено 68 962 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 42 966, методом ІФА - 25 996.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (+747), Житомирській (+646), Київській (+628), Одеській (+608) і Запорізькій (+588) областях.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 479 197 осіб. Померли - 8 756 (+191) осіб, одужали - 214 657 (+5 514). Активними хворими залишаються 264 540 пацієнтів.

Нагадаємо, вчора коронавірус підтвердили у президента Володимира Зеленського. Його стан стабільний, він проходить лікування на самоізоляції. При цьому в Офісі президента не розглядають можливість призначення виконуючого обов'язки президента на час хвороби Зеленського.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко