Загалом у Києві підтверджено 88 317 випадків COVID-19.

Станом на ранок 11 грудня у Києві зафіксовано 1 880 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 19 випадків менше, ніж 10 грудня (1 899 інфікованих).

Загалом у Києві підтверджено 88 317 випадків COVID-19.

Читайте такожУ МОЗ припустили, коли коронавірус в Україні піде на спад

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 27 769 людей (922 за добу), померла 1 551 людина (26 за добу).

У Київській області зафіксовано 46 998 випадків COVID-19 (787 нових випадків за добу). Від початку епідемії одужали 18 864 людей (594 за добу), померли 805 людей (16 за добу).

Зазначимо, минулої доби у Києві зафіксували рекорд із кількості інфікованих коронавірусом - 1 899 випадків COVID-19 станом на 10 грудня.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко