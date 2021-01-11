Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дарницькому, Святошинському та Шевченківському районах.

У Києві за минулу добу COVID-19 підтвердили у понад 370 людей, 12 хворих померли.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі.

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«Ще 371 хворого на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 2089 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 117 тис. 588», - зазначив він.

Серед виявлених минулої доби хворих на коронавірус: 202 жінки віком від 20 до 82 років, 154 чоловіка віком від 18 до 86 років, а також 8 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 7 хлопчиків від 7 до 17 років.

Захворіли, зокрема 6 медиків.

До лікарень Києва були госпіталізовані 32 хворих, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 207 людей. Усього коронавірус подолали 43 тис. 446 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі - 129, Святошинському та Шевченківському районах - по 45 і Дніпровському - 39 випадків.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Інна Андаліцька