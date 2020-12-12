У Києві за добу виявлено 1696 нових хворих на COVID-19, померли 23 особи.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.
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«Ще 1 тис. 696 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1 тис. 574 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 90 тис. 013», - зазначив мер.
Учора захворювання виявлено у 933 жінок віком від 18 до 91 року, 639 чоловіків віком від 18 до 94 років, у 71 дівчинки від 1 до 17 років та 53 хлопчиків від 3 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 57 медиків.
До лікарень госпіталізували 98 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 859 людей. Усього коронавірус подолали 28 тис. 628 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 421, у Солом‘янському — 250. Та в Дарницькому районі - 248 випадків.
Коронавірус у Києві: що відомо
- В Україні минулої доби зареєстровано 12811 нових випадків COVID-19, померли 243 особи. З початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 885039 осіб; померли 14998.
- Разом з тим в Україні вперше за добу госпіталізували понад три тисячі осіб. При цьому кілька днів поспіль одужує більше людей, ніж виявляють нових хворих.
- У Києві готуються до проведення вакцинації від коронавірусу
- Київ залишається в лідерах за кількістю хворих на коронавірус: за добу зафіксували понад 1800 нових випадків інфікування
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