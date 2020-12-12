З початку пандемії коронавірус забрав життя 1 тис. 574 киян.

У Києві за добу виявлено 1696 нових хворих на COVID-19, померли 23 особи.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«Ще 1 тис. 696 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1 тис. 574 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 90 тис. 013», - зазначив мер.

Учора захворювання виявлено у 933 жінок віком від 18 до 91 року, 639 чоловіків віком від 18 до 94 років, у 71 дівчинки від 1 до 17 років та 53 хлопчиків від 3 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 57 медиків.

До лікарень госпіталізували 98 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 859 людей. Усього коронавірус подолали 28 тис. 628 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 421, у Солом‘янському — 250. Та в Дарницькому районі - 248 випадків.

Коронавірус у Києві: що відомо

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Автор: Вікторія Токарєва