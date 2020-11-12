На сьогодні у столиці зареєстровано більш як 47,5 тис. підтверджених випадків захворювання.

У Києві минулої доби виявлено ще 931 хворий на COVID-19, 11 осіб померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

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«Вірус у столиці не відступає. За минулу добу в Києві виявили 931 випадок коронавірусу. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 925 киян. На сьогодні в столиці вже 47 тис. 563 підтверджених випадки захворювання на COVID-19», - повідомив Кличко.

Учора захворіли: 497 жінок віком від 18 до 88 років, 367 чоловіків віком від 18 до 85 років, 34 дівчинки від 1 до 17 років і 33 хлопчика від 1 місяця до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 36 медиків.

До лікарень минулої доби госпіталізували 83 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці ще 506 людей. Всього коронавірус подолали 17 тис. 979 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 164, в Подільському – 145 та у Шевченківському районах – 133.

"Дбайте про своє здоров’я! Якщо відчуваєте перші симптоми захворювання, звертайтесь до сімейного лікаря. Якщо контактували з тими, у кого виявили коронавірус, дотримуйтесь самоізоляції. Своїм свідомим ставленням ми можемо упередити стрімке поширення хвороби! Бережіть себе!" - наголосив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в Україні було виявлено 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби. З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 500 865 осіб, померли 9 145, одужали 227 694.

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Автор: Інна Андаліцька