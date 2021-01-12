Загальна кількість тих, хто одужав після коронавірусної інфекції в Україні з початку пандемії перевищила 800 тисяч осіб.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5116 осіб, зафіксовано 184 летальних випадки, 15 951 пацієнт одужав.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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За 12 січня коронавірус виявили у 131 дитини та 309 медичних працівників, госпіталізували 1 092 людей.

Лабораторії здійснили 41 682 тестування, зокрема 23 873 — методом ПЛР та 17 809 — методом ІФА. За весь час в Україні зробили понад 5,8 млн ПЛР-досліджень.

За добу в Україні одужало майже втричі більше людей, ніж заразилося. Добовий показник захворюваності тримається на одному рівні п’ятий день поспіль.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 124 430 осіб, з них 812 368 одужали, летальних випадків — 20 019.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні: що варто знати

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Автор: Вікторія Гордієнко