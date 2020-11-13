На сьогодні в столиці вже 48 646 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

У Києві за добу виявлено 1 тис. 83 хворих на COVID-19, 13 осіб померли.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі.

«В Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії - 1083 людини. Померли 13 хворих. Усього коронавірус забрав життя 938 киян», - заявив він.

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Мер додав, що за добу захворіли: 595 жінок віком від 18 до 87 років та 422 чоловіки віком від 18 до 84 років, а також 27 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років. Захворів, зокрема, і 61 медик.

За словами Кличка, на сьогодні в столиці вже 48 тис. 646 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Також він зауважив, що до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 92 пацієнта. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці ще 354 особи. Всього коронавірус подолали 18 тис. 333 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі - 134, у Деснянському - 127 та 126 випадків - у Шевченківському районі.

«Маски, антисептики, соціальна дистанція - це елементарні, але такі необхідні сьогодні правила. Не нехтуйте ними! І, якщо відчуваєте симптоми захворювання, залишайтеся вдома і телефонуйте сімейному лікарю», - наголосив він.

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Автор: Костянтин Гончаров