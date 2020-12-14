Найбільше інфікованих - в Дарницькому, Дніпровському та Подільському районах.

За минулу добу в Києві виявили 605 хворих на COVID-19.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

«Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу - 605. 13 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 1597 киян», - написав мер.

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Він зазначив, що підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 91743.

Серед виявлених минулої доби хворих: 331 жінка віком від 19 до 91 року, 218 чоловіків віком від 18 до 84 років, а також 29 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 27 хлопчиків від 9 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 20 медиків.

Кличко повідомив, що до лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 87 людей. Всього коронавірус подолали 28904 жителі Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі - 278, в Дніпровському - 138 та в Подільському районі - 45 випадків», - додав міський голова.

Також він поінформував, що у столичних лікарнях сьогодні перебувають 2083 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19, в тому числі 16 дітей. Також у стаціонарах знаходяться ще 418 пацієнтів - з підозрою на захворювання, серед них - 4 дитини.

«У важкому стані 1324 пацієнти. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 239 хворих. 34 - підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Кисневу підтримку отримують 1477 хворих», - зазначив Кличко.

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Автор: Інна Андаліцька