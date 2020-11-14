Загалом з початку пандемії у Києві зареєстровано понад 49,6 тисяч випадків коронавірусної хвороби.

У Києві з початку пандемії зареєстровано понад 49,6 тисяч випадків коронавірусної хвороби. Минулої доби на COVID-19 у столиці захворіли 1053 особи, 12 – померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1053 хворих на коронавірус. Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 950 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 49699», - написав він.

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Учора захворіли: 604 жінки віком від 18 до 86 років, 376 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв, 36 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 37 хлопчиків від 6 місяців до 17 років. Захворіли також 39 медиків.

До лікарень госпіталізували 73 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 369 людей. Усього коронавірус подолали 18702 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Подільському районі – 170, у Деснянському — 133 та в Дніпровському районі – 122 випадки.

Коронавірус в Україні: варто знати

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Автор: Вікторія Токарєва