Одужали за минулу добу 646 осіб.

У Києві за минулу добу виявили понад 1,5 тис. хворих на COVID-19, 13 людей померли.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі.

«Ще 1 559 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 13 людей. Усього коронавірус забрав життя 1 610 киян», - зазначив міський голова.

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Він повідомив, що підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 93 тис 302.

Серед виявлених минулої доби хворих: 837 жінок віком від 18 до 91 років та 618 чоловіків віком від 18 до 89 років, а також 46 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 58 хлопчиків від 3 до 17 років. Захворіли, зокрема, 43 медики.

До лікарень столиці госпіталізували за добу 75 пацієнтів, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі - 358, у Дніпровському - 280 та в Деснянському районі - 176 випадків», - повідомив мер.

За інформацією Кличка, одужали за минулу добу 646 людей. Усього коронавірус подолали 29 тис. 550 жителів Києва.

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Автор: Інна Андаліцька