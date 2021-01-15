За добу зробили 49 596 тестів на коронавірус. Найбільше нових заражень в Києві та Донецькій області.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 8199 осіб, зафіксовано 166 летальних випадків, 10 328 пацієнтів одужали.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора госпіталізували 2152 особи. Серед нових хворих – 236 дітей та 315 медпрацівників.

За добу кількість тих, хо одужав, знову перевищила число хворих. Така динаміка спостерігається останні сім днів.

Лабораторії за добу здійснили 49 596 тестів: зокрема 30 225 методом ПЛР та 19 371 методом ІФА. З березня 2020 року у нас провели 5 905 076 ПЛР-тестувань.

Найбільше нових підтверджених випадків у Києві (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в Україні підтвердили 1 146 963 випадків інфікування. З них 847 391 пацієнт одужав та 20 542 померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко