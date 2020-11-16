У Києві за минулу добу коронавірусну хворобу виявили ще у 879 людей, 11 хворих померли.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.
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"Динаміка розповсюдження вірусу у нас, на жаль, вкрай негативна. За минулу добу в Києві ще 879 хворих. Це при тому, що у вихідні, зазвичай, виявляють менше інфікованих, оскільки працюють не всі лабораторії. Померли 11 людей. Усього від коронавірусу в столиці - 976 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 51 499", - зазначив він.
Серед виявлених минулої доби хворих: 511 жінок віком від 18 до 99 років і 28 дівчаток від 9 місяців до 17 років, а також 316 чоловіків віком від 18 до 93 рокiв і 24 хлопчика від 3 до 16 років. Захворіли, зокрема, і 43 медика.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу вісім киян. Усього коронавірус подолали 18 767 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Дарницькому районі – 125, в Оболонському – 115 і по 112 випадків у Подільському та Солом'янському районах.
Заповненість ліжок в лікарнях Києва
У Києві заповненість ліжок у медичних закладах, організованих для прийому хворих на COVID-19, становить близько 53%.
"Із зростанням кількості хворих, відповідно, збільшується і кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації. Сьогодні у стаціонарах медзакладів міста лікуються 2062 хворих на COVID-19. З них 34 дитини. У важкому стані перебувають 683 пацієнта. Кисневу підтримку отримують 895 людей, під апаратами ШВЛ - 31 хворий", - поінформував Кличко.
Як заявив мер, загалом у столиці на сьогодні підготовлено понад 4,5 тис. ліжок для прийому таких хворих у 26 комунальних медзакладах.
«Заповненість ліжок в столиці – понад 53%», - сказав Кличко.
За його словами, для подачі кисню обладнали майже 1200 ліжкомісць у комунальних медзакладах, є в наявності близько 460 апаратів штучної вентиляції легень.
«Концентраторів кисню – понад 160. І найближчим часом закупимо ще 130», - додав Кличко.
За його інформацією, у кількох лікарнях столиці здійснюють капітальний ремонт систем киснепостачання, що дозволить забезпечити киснем додатково ще понад 600 ліжок.
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