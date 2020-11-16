Станом на ранок 16 листопада в Україні виявили 9832 нових випадки коронавірусу. Також зафіксовано 94 летальних випадки, 2753 пацієнти одужали. Госпіталізовано – 1100 осіб.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників.
За добу зробили 33486 тестувань, методом ПЛР - 28685, методом ІФА - 4801.
Добовий показник захворюваності COVID-19 традиційно знизився після вихідних, але продовжує триматися на високому рівні. Днем раніше захворіла 10681 особа, 14 листопада було 12524 (антирекорд.)
За весь час пандемії в Україні захворіло - 545 689 осіб; одужало - 244197 осіб; летальних випадків - 9697; проведено ПЛР-тестувань - 3941651.
Активними хворими на сьогодні залишаються 291795 осіб.
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Найбільше нових випадків виявили у Києві (879), Дніпропетровській області (847), Запорізькій області (807), Київській області (648) та Одеській області (633).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні: що відомо
- Уряд замінив адаптивний карантин загальнонаціональним до 31 грудня. У будні дні в Україні будуть діяти обмеження помаранчевої зони карантину.
- Крім того, в країні з 14 по 30 листопада ввели карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка на всій території України повинні діяти нові обмеження.
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