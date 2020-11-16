Найбільше інфікувань зафіксували в Києві, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Станом на ранок 16 листопада в Україні виявили 9832 нових випадки коронавірусу. Також зафіксовано 94 летальних випадки, 2753 пацієнти одужали. Госпіталізовано – 1100 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників.

За добу зробили 33486 тестувань, методом ПЛР - 28685, методом ІФА - 4801.

Добовий показник захворюваності COVID-19 традиційно знизився після вихідних, але продовжує триматися на високому рівні. Днем раніше захворіла 10681 особа, 14 листопада було 12524 (антирекорд.)

За весь час пандемії в Україні захворіло - 545 689 осіб; одужало - 244197 осіб; летальних випадків - 9697; проведено ПЛР-тестувань - 3941651.

Активними хворими на сьогодні залишаються 291795 осіб.

Коронавірус: важливо знати кожному

Найбільше нових випадків виявили у Києві (879), Дніпропетровській області (847), Запорізькій області (807), Київській області (648) та Одеській області (633).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко