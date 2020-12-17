В Україні минулої доби зафіксовано 12047 випадків COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
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«12047 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 грудня. Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників», - заявив він.
Також за минулу добу госпіталізовано 2997 осіб; летальних випадків - 252; одужали - 12939 осіб.
В Україні третій день поспіль кількість тих, хто одужав, перевищує число хворих за добу. Показник захворюваності тримається на високому рівні.
Найбільше заражень виявили в Києві (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київської (626) та Чернігівській (587) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Усього за вчора було проведено 65 561 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 41 733, методом ІФА - 23 828.
З початку пандемії в Україні заразилися 931 751 особа, померли - 15 996 (+252), одужали - 548 356. Активними хворими залишаються 383 395 пацієнтів.
Загалом з початку пандемії було проведено ПЛР-тестувань - 5 млн 167 тис. 122.
Нагадаємо, в Україні з початку пандемії COVID-19 повторно захворіли більш ніж 2 тисячі осіб.
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