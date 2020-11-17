Станом на ранок 17 листопада в Україні виявили 11968 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.
Госпіталізовано 1610 осіб; летальних випадків - 159, а одужали - 6 786.
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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Добовий показник захворюваності один з найбільших за весь час пандемії і посідає друге місце. 14 листопада був зафіксований антирекорд за кількістю випадків зараження, за добу захворіло 12524 людини.
За вчора зробили 67127 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 37770, методом ІФА - 29357).
За весь час пандемії в Україні захворіло - 557657 осіб; одужало - 250983 особи; летальних випадків - 9 856; проведено ПЛР-тестувань - 3979421.
Найскладніша епідеміологічна ситуація в Києві (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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