Так, загальне число інфікованих коронавірусом в Україні піднялося до 557 657.

Станом на ранок 17 листопада в Україні виявили 11968 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.

Госпіталізовано 1610 осіб; летальних випадків - 159, а одужали - 6 786.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Добовий показник захворюваності один з найбільших за весь час пандемії і посідає друге місце. 14 листопада був зафіксований антирекорд за кількістю випадків зараження, за добу захворіло 12524 людини.

За вчора зробили 67127 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 37770, методом ІФА - 29357).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 557657 осіб; одужало - 250983 особи; летальних випадків - 9 856; проведено ПЛР-тестувань - 3979421.

Найскладніша епідеміологічна ситуація в Києві (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко