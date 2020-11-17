Немчінов каже, що в деяких лікарнях першої хвилі вже не залишилося ніяких приміщень.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що Міністерство охорони здоров'я вже не розділяє лікарні на першу і другу хвилі. Зараз всі лікарні готуються до прийому хворих з COVID-19.

Про це Немчінов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, мета - запобігти локдауну медичної системи, коли не буде вже ніяких місць у лікарнях. Немчінов каже, що в деяких лікарнях першої хвилі вже не залишилося ніяких приміщень.

"МОЗ вже не розділяє лікарні на першу і другу хвилі, всі лікарні готуються до прийому хворих з COVID-19", - сказав він.

Коронавірус в Україні: що відомо

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже в десяти областях. В середньому по країні заповнені 63,8% таких ліжок.

Раніше не раз зазначалося, що медична система України здатна витримати 15-20 тисяч випадків заражень коронавірусом за добу.

За минулу добу в Україні зафіксували 11968 нових випадків коронавірусу.

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Автор: УНІАН