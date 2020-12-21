Станом на ранок 21 грудня в Україні виявили 970 993 випадки коронавірусу.

В Україні станом на ранок 21 грудня зафіксували різкий спад нових випадків коронавірусу - за минулу добу заразились 6545 людей.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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Добовий показник захворюваності COVID-19 в Україні традиційно знизився після вихідних і опустився нижче 7000. Така ж ситуація спостерігалася тиждень тому.

Днем раніше, 20 грудня, МОЗ звітувало про 8325 нових випадків.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 970 993 осіб, з них 586 268 одужали, летальних випадків - 16665.

За минулу добу здійснили лише 26 839 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 22 149, методом ІФА - 4 690).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко