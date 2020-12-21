За минулу добу в Києві коронавірусну інфекцію виявили у 673 осіб, померли 10 хворих.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.
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«У Києві за минулу добу виявили 673 хворих на коронавірус. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в столиці – 1723 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 101 тис. 123», - зазначив Кличко. Серед виявлених минулої доби хворих: 402 жінки, 247 чоловіків, 24 дитини. Захворів, зокрема, 21 медик.
До лікарень госпіталізували 47 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
«Одужали за добу 564 людини. Усього коронавірус подолали 32 тис. 739 жителів столиці», - поінформував міський голова.
За словами Кличка, найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (210), у Дніпровському (141) та в Деснянському (70) районах.
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