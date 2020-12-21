Найбільше випадків захворювання зареєстровано у таких районах: в Дарницькому – 210, у Дніпровському – 141 та в Деснянському – 70.

За минулу добу в Києві коронавірусну інфекцію виявили у 673 осіб, померли 10 хворих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Читайте такожВ Києві виявили вже понад 100 тисяч випадків COVID-19

«У Києві за минулу добу виявили 673 хворих на коронавірус. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в столиці – 1723 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 101 тис. 123», - зазначив Кличко. Серед виявлених минулої доби хворих: 402 жінки, 247 чоловіків, 24 дитини. Захворів, зокрема, 21 медик.

До лікарень госпіталізували 47 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Одужали за добу 564 людини. Усього коронавірус подолали 32 тис. 739 жителів столиці», - поінформував міський голова.

За словами Кличка, найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (210), у Дніпровському (141) та в Деснянському (70) районах.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька