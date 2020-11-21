До столичних лікарень вчора госпіталізували 82 осіб з коронавірусною хворобою.

На COVID-19 у Києві минулої доби захворіли ще 1213 осіб, 29 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

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"Іще 1213 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 29 людей. Усього коронавірус забрав життя 1109 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 57807", - повідомив Кличко.

Учора захворіли 605 жінок віком від 18 до 93 років і 469 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв, а також 60 дівчаток від одного до 17 років та 79 хлопчиків від одного до 17 років.

Захворіли, зокрема, 66 медиків.

До лікарень госпіталізували 82 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 313 людей. Усього коронавірус подолали 20704 жителя Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 315, Солом‘янському - 179, в Голосіївському і Подільському районах - по 114 випадків, - зазначив мер Києва.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, сьогодні в Україні вкотре було встановлено новий антирекорд за кількістю хворих на COVID-19 – виявлено 14580 нових випадків.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 612665 осіб; померли 10813.

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Автор: Вікторія Токарєва