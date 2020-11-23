В Україні за добу зафіксовано 10945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли - 124 особи.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
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"10945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 447 медпрацівників", - написав він.
Також за минулу добу госпіталізовано – 1165 осіб; летальних випадків – 124; одужали – 4143 особи; здійснено тестувань за добу – 28374 (зокрема методом ПЛР – 25253, методом ІФА – 3121).
За весь час пандемії в Україні захворіли – 635689 осіб; одужали – 291060 осіб; летальних випадків – 11075; проведено ПЛР-тестувань – 4243600.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.
Зазначимо, в порівнянні з попередньою добою в Україні зафіксували більш ніж на тисячу нових випадків COVID-19 менше. Днем раніше підтвердили 12079 нових заражень.
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